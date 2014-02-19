العصا من المنتصف!

يفترض أن يكون أكثر من يحارب التطرف الفكري هم من فئة الكُتاب والكاتبات، لكنهم دون أن يشعروا يمارسون التطرف في يومياتهم، وأغلب لحظات تعاطيهم مع الشأن العام!

أمس تمعنت في مقالين كتبهما زميل وزميلة ـ قديران ـ في هذه الصحيفة حول مقطع لمجموعة من المعلمين يتراقصون أمام طلابهم في إحدى المحافظات!.

الزميلة الفاضلة "حليمة مظفر" وقفت مؤيدة تماما للمقطع، ووافقت الراقصين تماما، بل واستبقت الأحداث وحاولت منع أي عقوبات متوقعة، استنادا إلى أن هذا التصرف هو التصرف الأمثل ـ حسب رؤيتها ـ بل وذهبت إلى التعبير عن سعادتها الغامرة بهكذا تصرفات، واعتبرت من يرفضها أنه يعيش خارج الزمن. الزميل القدير "علي عبدالله موسى" ـ وهو للتذكير غير صديقنا ياباني اليوم باكستاني الأمس أبو مازن ـ ذهب لرفض المقطع تماما، ووصف التصرف بأنه ذميم، ونبذ كل ما ورد فيه، واصفا المعلمين بأنهم ليسوا أهلا لتعليم طلابنا، بل وطالب ضمنيا بمعاقبتهم، واستبق الأحداث وساق ما يدعم وجهة نظره!.

وكلا الموقفين من وجهة نظري موقف متشنج ومتطرف، ذات اليمين وذات الشمال، لا توجد منطقة وسطى!.

التصرف الذي قام به المعلمون من حيث المبدأ تصرف بشري طبيعي، لكن الخلاف على المكان والكيفية، النقاش ينبغي أن يكون حول الزمان والمكان، لا نحن الذين نناشد بالعقاب، ولا نحن الذين نعزز هذا التصرف، لا نحن الذين نحوّل المدرسة لكهف مغلق، ولا نحن الذين نريد أن نفتحها "بحري" ـ كما يقول أهل الحجاز ـ المدرسة بيئة تعلمية وتربوية، مخصصة للعلم والتربية وليست للرقص، ينبغي منع تكرار التصرف بالطريقة المناسبة، فالمعلمون تصرفوا بشكل عفوي، فإن كان ولا بد من تكرار الفعل، فهناك مسرح مدرسي تمارس فيه مثل هذه الأنشطة الترفيهية إن لزم الأمر، وهناك ـ كما أعرف ـ حصص أسبوعية مجدولة خاصة بالنشاط والهوايات، وهناك برامج اليوم المفتوح، وهناك الحفل السنوي وغيرها من فعاليات تعليمية تربوية.

هذا من وجهة نظري الحل الأمثل، أما أن نتطرف في رؤيتنا فنطالب بنشر هذه السلوكيات وتشجيعها من جانب، أو نطالب في الطرف المقابل بمعاقبة من يفعلها أشد العقاب، فهذا هو التطرف الفكري يا من تحاربونه!.

نقلاً عن صحيفة "الوطن"