الفيصل يفاجئ مدرسة جنوب الرياض بزيارة غير متوقعة

غير وزير التربية والتعليم، الأمير خالد الفيصل، خطة زيارات كانت مجدولة لعدد من المدارس في العاصمة السعودية الرياض، واختار أن يستهدف بزيارة غير متوقعة لأقرب مدرسة "حاطب بن أبي بلتعة"، هي الأولى من نوعها منذ توليه الوزارة قبل نحو شهرين.

ودخل الوزير الجديد المدرسة من باب الطوارئ ليفاجئ منسوبيها بزيارة لم تكن مجدولة ضمن خطة زياراته لمدارس في الرياض صباح اليوم، كان الهدف منها، بحسب الأمير، تلمس احتياجات المدارس عن قرب، والوقوف عليها وعلى أوضاعها الحالية.

وأبدى الأمير خالد الفيصل ملاحظات عدة للمدرسة التي فاجأها بالزيارة، تمثلت في وضع النظافة داخل المدرسة وكذلك الغرف الإدارية، قبل أن يواصل جولته التي شملت أربع مدارس أخرى في الرياض، واستهدفت المدارس المستأجرة مبانيها من قبل الوزارة.

وخلال جولته المجدولة للمدارس الأخرى، استمع الوزير لشروحات المعلمين، وحرص على ملاحظة مهارات القراءة لدى الصفوف الدنيا في تلك المدارس، ودخول بعض الفصول الدراسية، والاستماع والاطلاع على مستوى المهارات لدى مجموعات مختلفة من الطلاب.

وتعرف السعودية خلال العامين الماضيين زيارات مفاجئة لمسؤولين كبار، أبرزهم أمير منطقة الرياض، الأمير خالد بن بندر، والذي فاجأ أكثر من دائرة وجهة حكومية في المدينة، زيارات مفاجئة الهدف منها الاطلاع بشكل أكثر صدقاً على سير وظروف العمل داخل هذه الإدارات.