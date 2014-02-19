المفتي العام يدعو للتبرع إلى سوريا

أهاب مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بالمواطنين والمقيمين، خصوصاً رجال الأعمال والتجار والأثرياء، بسرعة التبرع للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا، لإيصال تبرعاتهم بكل يسر وسهولة عبر الحملة التي تعد الوحيدة المخولة نظاماً باستقبال التبرعات والمساعدات لأشقائنا في سوريا وإيصالها لهم.

جاء ذلك في خطاب بعثه للحملة الوطنية السعودية لنصرة الشعب السوري، أشاد فيه بالدور الذي تضطلع به الحملة والجهود التي تقوم بها منذ نشوب الأزمة السورية التي كانت محل اهتمام كبير من القيادة الحكيمة لبلادنا المباركة لإغاثة أشقائنا السوريين، خاصة الأطفال منهم.