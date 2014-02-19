بلدية الخرج تردم 60 بئراً مكشوفة

أنهت الفرق الميدانية التابعة لبلدية الخرج من ردم 60 بئراً مكشوفة في عدد من البلدات والقرى المحيطة بمدينة السيح وضواحيها، كانت تشكل خطراً على السكان بعد تلقي عدد من البلاغات من المواطنين إضافة إلى فرق البحث عن الآبار المكشوفة.

وأوضح رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري أن فرق إدارة الصيانة والتشغيل بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني أنهت ردم الآبار في مدة وجيزة من خلال الآليات والمعدات المجهزة والمشرفين والعمالة التي قامت بمعالجتها وطمرها.

وشدد رئيس بلدية الخرج على أهمية تعاون المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن الآبار العشوائية المكشوفة سواء في أحياء مدينة السيح وضواحيها أو في البلدات والقرى والهجر التي تقع ضمن نطاق خدمات البلدية من خلال التواصل مع إدارة الطوارئ على الرقم 940 لمعالجة هذه الآبار وردمها في أسرع وقت ممكن.