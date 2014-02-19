توجه سعودي لإطلاق مشروع نقل جديد خاص بالموظفات

تعتزم وزارة العمل إطلاق مشروع نقل جديد خاص بالموظفات في المملكة، وأسمت الوزارة هذا المشروع "شبكة مواصلات للمرأة العاملة". وقال وكيل الوزارة المساعد للبرامج الخاصة، الدكتور فهد التخيفي، في حوار مع "العربية.نت": "ترغب وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية بدراسة تصميم نظام نقل للمرأة العاملة، وذلك لتزايد الطلب على توفير سبل المواصلات لهن من وإلى مقرات العمل".

وأضاف: "تم تكليف شركة متخصصة بتصميم نظام كامل للبرنامج وخطة للتنفيذ، حيث تتلخص الخطة على المدى القصير بدراسة دعم المواصلات للنساء العاملات في القطاع الخاص، أما على المدى الطويل فسيتم تصميم آلية تنافسية لشركات المواصلات تعتمد على نظام تحديد خطوط السير".

نص الحوار:

ما الأسباب من وجهة نظرك التي أدت إلى تسرب العاملات من المحال النسائية؟

التسرب الوظيفي تحدٍّ يواجه العاملين في القطاع الخاص، سواء الرجال أو السيدات، ولكن يزداد أكثر في محال بيع المستلزمات النسائية، لتعدد التحديات في هذا القطاع كساعات العمل الطويلة وبيئة العمل، إضافة إلى صعوبة المواصلات وعدم وجود مراكز ضيافات الأطفال لدعم المرأة العاملة في محال بيع المستلزمات النسائية.

هل تعملون على معالجة هذه التحديات؟

لدى وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) برامج مختلفة لمعالجة هذه التحديات، وهي برنامج التوسع في إنشاء مراكز ضيافات الأطفال، وبرنامج تأمين شبكة مواصلات للمرأة العاملة وذوي الإعاقة.

حلول للحد من التحديات

ما هو ماهية برنامج "التوسع في إنشاء مراكز ضيافة الأطفال"؟

هذا البرنامج يهدف إلى الحد من التسرب الوظيفي للنساء، بوجود الأطفال في مكان آمن وقت خروج الأم للعمل، والوزارة حالياً بصدد توقيع اتفاقية مع وزارة الشؤون الاجتماعية للتعاون في إنشاء مراكز ضيافة الأطفال، كما يقوم "هدف" بدراسة تصميم آليات دعم تأسيس دور رعاية لأطفال النساء العاملات.

وبرنامج تأمين شبكة مواصلات للمرأة العاملة؟

ترغب وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية بدراسة تصميم نظام نقل للمرأة العاملة، وذلك لتزايد الطلب على توفير سبل المواصلات لهن من وإلى مقرات العمل. كما أن نظام الدوام الجزئي سيحل مشكلة ساعات العمل الطويلة، بحيث يحق لصاحب العمل توظيف العاملات بدوام جزئي، على أن تحسب العاملتان كعاملة واحدة في حساب توطين الوظائف (السعودة). ويتم تعزيز الجهود مع كل الجهات، ومع وكالة التفتيش، وتطوير بيئة العمل في الوزارة لضبط كل المخالفات المتعلقة ببيئة العمل للتأكد من توفر بيئة العمل المثالية للمرأة السعودية بحسب الاشتراطات التي أقرتها وزارة العمل.

شكوى من التكلفة المادية جراء النقل

تشتكي بعض العاملات في المحال النسائية من صعوبة توفر المواصلات، وأن الشركات المشغلة لهن لا توفر وسائل مواصلات، مما يضطرهن لاستخدام سيارات الأجرة، وهو ما يكلفهن مادياً، فهل لدى الوزارة خطط لحل هذه المشكلة؟

نعم.. تتلخص خطط الوزارة لمعالجة هذا التحدي في إعداد وتنفيذ برنامج "تأمين شبكة مواصلات للمرأة العاملة" كما أسلفنا، حيث يهدف البرنامج إلى دعم عمل المرأة واستقرارها الوظيفي في القطاع الخاص من خلال توفير حلول لمعالجة تحديات المواصلات التي تواجه عمل المرأة، وذلك من خلال إيجاد آليات لتشجيع القطاع الخاص على تأمين خدمات المواصلات وعقد شراكات مع وزارة العمل و"هدف" لذلك الغرض، وذلك لتزايد الطلب على توفير سبل المواصلات للنساء العاملات من وإلى مقرات العمل.

وقد تم تكليف شركة متخصصة بتصميم نظام كامل للبرنامج وخطة للتنفيذ، حيث تتلخص الخطة على المدى القصير بدراسة دعم المواصلات للنساء العاملات في القطاع الخاص، أما على المدى الطويل فسيتم تصميم آلية تنافسية لشركات المواصلات، تعتمد على نظام تحديد خطوط السير، إضافة إلى دراسة تجربة إنشاء شركة لتأمين المواصلات من وإلى عدد من المراكز التجارية المغلقة.

تأهيل وتدريب العاملات

ما دور الوزارة في جانب تدريب الموظفات قبل الشروع في العمل في المحال النسائية؟

تقوم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتعاون مع "هدف" بتدريب الموظفات في محال بيع المستلزمات النسائية، إذ يتاح لصاحب العمل حرية اختيار التدريب الذي يراه مناسباً لموظفاته، سواء أقام بالتدريب بالتعاقد مباشرة من خلال معهد تدريبي من اختياره وتحمل الأعباء المالية المصاحبة، أو الاستفادة من التدريب الذي توفره المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في معاهد التدريب المعتمدة التي يدعمها "هدف".

ويتلخص دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في إعداد حقائب تدريبية للبرنامج على مهن (خدمة عملاء، محاسبة، مبيعات، بائعة تجزئة) لمدة تتراوح من 3-5 أيام، ومنح الخريجة شهادة اجتياز البرنامج معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إضافة إلى منحها سجلاً تدريبياً يوضح المهارات التي اجتازتها المتدربة، ومن ثم يتم الإشراف ومتابعة تنفيذ التدريب لدى الجهات التدريبية الأهلية.

وينقسم التدريب إلى التدريب التخصصي، وينفَّذ في المعاهد والمراكز الأهلية المعتمدة من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ويتم اختيار المعهد أو المركز بناء على المعايير المعلنة على الموقع الإلكتروني لإدارة التدريب المشترك، ويكون التدريب على مهن (خدمة عملاء، بائعة تجزئة، محاسبة مبيعات، مشرفة متجر). والتدريب على رأس العمل داخل المنشأة ومدته 12 شهراً من تاريخ توقيع عقد التدريب المنتهي بالتوظيف. في حالة إلحاق المتدربة في التدريب التخصصي تُعدّ مدة التدريب التخصصي جزءاً من المدة المحددة للتدريب على رأس العمل.