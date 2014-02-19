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حفل استقبال الرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز

الأربعاء 18 ربيع الثاني 1435 هـ - 19 فبراير 2014
الأربعاء 18 ربيع الثاني 1435 هـ - 19 فبراير 2014
الأربعاء 18 ربيع الثاني 1435 هـ - 19 فبراير 2014
الأربعاء 18 ربيع الثاني 1435 هـ - 19 فبراير 2014
الأربعاء 18 ربيع الثاني 1435 هـ - 19 فبراير 2014
الأربعاء 18 ربيع الثاني 1435 هـ - 19 فبراير 2014
الأربعاء 18 ربيع الثاني 1435 هـ - 19 فبراير 2014
الأربعاء 18 ربيع الثاني 1435 هـ - 19 فبراير 2014
الأربعاء 18 ربيع الثاني 1435 هـ - 19 فبراير 2014
الأربعاء 18 ربيع الثاني 1435 هـ - 19 فبراير 2014

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