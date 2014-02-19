شرطة جدة تكشف غموض جثة محترقة فوق سطح بناية

قال الناطق الإعلامي لشرطة جدة الملازم أول نواف بن ناصر البوق إن غرفة عمليات الأمن تلقت صباح اليوم بلاغاً مفاده العثور على جثة محترقة بالكامل فوق أحد أسطح البنايات بحي الكندرة في جدة، وعلى الفور جرى انتقال ضابط الخفر بمركز شرطة الكندرة وخبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي لقراءة مسرح الحادث والوقوف على وقائعه .

وأشار البوق إلى أنه "نظراً لصعوبة التعرف على الجثة حينها وعدم وجود أي معلومة تفيد التحقيق فقد وجه مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالعزيز الصولي بتكوين فريق عمل أمني متمرس في تلك القضايا بإشراف مدير شرطة جدة اللواء عبدالله بن سمحة القحطاني وطاقم كامل للبحث والتحري.

وأضاف "قبل مرور 24 ساعة استطاع فريق العمل من شعبة التحريات والبحث الجنائي من تحديد هوية المجني عليه وكذلك الجاني والقبض عليه واتضح أنهما جميعاً من الجنسية الهندية ويعملان كل في عمل مختلف أيضاً، وقام الجاني باستدراج المجني عليه الى نفس العمارة التي عثر على الجثة بها (مكان إقامة الجاني).

وتابع البيان "إلا أن الجاني قد أدلى باعتراف مفصل عن أحداث القضية والتي تتلخص بوجود خلاف قديم بين المجني عليه والجاني وفي نفس اليوم دار حوار بينهما ما أدى إلى قيام الجاني بضرب المجني عليه بسيخ حديد على رأسه عدة ضربات أدت إلى مفارقته للحياة بعد ذلك قام الجاني بنقل جثة المجني عليه من غرفته بذات العمارة إلى سطح البناية ومن ثم إشعال النيران بها وإحراقها حتى مرحلة التفحم".

وأبان البوق أن الجاني والمجني عليه مقيمان بطريقة نظامية، وقد جرى استكمال إجراءات الضبط الأولية وتم إحالة أوراق القضية لدائرة النفس بهيئة التحقيق والادعاء العام.

