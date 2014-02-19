شرطة جدة تلقي القبض على قاتل عامل النظافة

كشف الناطق الإعلامي لشرطة جدة الملازم أول نواف بن ناصر البوق، أن فرقة من شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة جدة تمكنت من القبض على قاتل عامل النظافة الذي ارتكب جريمته بالعاصمة المقدسة ولاذ بالفرار إلى محافظة جدة حيث استطاع كمين محكم من ضبط الجاني قبيل تخطيطه للفرار إلى خارج البلاد.

وفي البيان الصحافي قال البوق إنه "وبمجرد تلقي المعلومات من شرطة العاصمة المقدسة والتي تتضمن إقدام شخص من الجنسية البنغلادشية بتوجيه عدة طعنات نافذة من الظهر لشخص آخر من بني جلدته أدت إلى وفاته وهما يعملان بشركة نظافة.. تم تكوين فريق عمل أمني بتوجيه من مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالعزيز الصولي، ومتابعة مدير شرطة جدة اللواء عبدالله بن سمحة القحطاني لتسريع عمل التحريات، والتي تكفل القبض على الجاني في أسرع وقت وتم ذلك".

وأضاف البوق أنه تجري حالياً إحالة المتهم لشرطة العاصمة المقدسة لاستكمال إجراءات التحقيق مع المتهم بحكم التوقيت المكاني والزماني للقضية.

