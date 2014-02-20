إخلاء مبنى في مكة إثر اندلاع حريق

‏باشرت 3 فرق إطفاء و3 فرق إنقاذ تابعة للدفاع المدني بحي المسفلة من إخماد حريق نشب في مجموعة مخلفات و"كراتين" فارغة أسفل درج عمارة سكنية بحي المسفلة اليوم الخميس، وقد صاحب الحريق تصاعد أدخنة كثيفة نتيجة احتراق المخلفات ووصول النار للدرج المغطى أرضياته بـ"الموكيت" وقد تمكنت فرق الإنقاذ من إخلاء ساكني العمارة وهم عمالة من الجنسية البنغلاديشية والبالغ عددهم 16 شخصا وتمت محاصرة الحريق وإخماده.

وأوضح الناطق الإعلامي بإدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد صالح العلياني أنه نجم عن الحادث تعرض 4 من ساكني العمارة لحالة اختناق بسيط جرى علاجها بالموقع عن طريق إسعاف الهلال الأحمر كما تعرض رجلان من الدفاع المدني أحدهم لحالة اختناق بسيط والآخر لجرح بسيط باليد جميعهم تلقوا العلاج اللازم بالموقع ولازال التحقيق جارٍ لتحديد مقدار الخسائر.

وقد أكدت إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة أن على المواطنين والمقيمين مراعاة عدم التخزين في المواقع المخصصة للتخزين وكذلك إزالة المخلفات والتخلص منها أولا بأول حتى لا تكون عرضة لوقوع مثل هذه الحوادث حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات.

