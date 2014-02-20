الأمير سلمان يبحث مع وزراء يابانيين التعاون الثنائي

استقبل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، بمقر إقامته في طوكيو، اليوم الخميس، وزير الدفاع الياباني إيتسونوري أونودير. وتم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وبحث الأمور ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أن الإمبراطور الياباني أكيهيتو، استقبل أمس الأربعاء، ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز في القصر الإمبراطوري في طوكيو. ورحب أكيهيتو بالأمير سلمان، الذي نقل بدوره تحيات وتقدير الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى الإمبراطور، وأقام الإمبراطور الياباني في نهاية اللقاء مأدبة غداء تكريماً للأمير سلمان والوفد المرافق له.

كما التقى الأمير سلمان، أمس، رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، وبحث معه عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتم خلال اللقاء أيضاً بحث كافة السبل الكفيلة بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، بعد ذلك جرى التوقيع على عدد من الاتفاقيات المشتركة.

من جهة أخرى التقى ولي العهد بمقر إقامته في طوكيو اليوم وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني توشيميتسو موتيغي والوفد المرافق له .

وفي بداية اللقاء أكد الأمير سلمان على متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين واهتمام المملكة بدعمها واستمرارها .

ورحب وزير الاقتصاد من جهته بولي العهد في زيارته الحالية لليابان. موضحاً أنها تأتي تأكيداً على ما تتمتع به علاقات البلدين من تطور على جميع المستويات.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين المملكة واليابان في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها .

