السعودية: مقتل اثنين من العناصر الأمنية ومطلوبين

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، عن مقتل مطلوبين أمنيين، ووفاة عنصرين من رجال الأمن، وإصابة اثنين آخرين، بعد عملية تبادل إطلاق النار تمت خلال عملية أمنية.

وقالت الداخلية في البيان: "إنه بناء على ما توفر للجهات الأمنية من معلومات عن وجود عدد من المطلوبين للجهات الأمنية من مثيري الشغب المسلحين الذين توفرت أدلة على تورطهم في المشاركة في عدد من جرائم إطلاق النار ببلدة العوامية بمحافظة القطيف والتي استهدفت المواطنين والمقيمين ورجال الأمن ، وأثناء قيام رجال الأمن بمباشرة مهمة القبض على المطلوبين صباح اليوم الخميس، تعرضوا لإطلاق نار كثيف مما استدعى التعامل مع الموقف وفق مقتضى الأنظمة وذلك بالرد على مصدر النيران بالمثل".

وأضاف البيان: "نتج عن تبادل إطلاق النار مقتل المطلوبين، علي أحمد الفرج وحسين علي مدن الفرج، ومقتل الرقيب نايف بن محمد خبراني، ووكيل رقيب دليح هادي مجرشي، وإصابة اثنين من رجال الأمن تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف البيان أنه "عند تفتيش موقع وجود المطلوبين تم ضبط سلاحين ناريين، وكمية كبيرة من الذخيرة، وواق من الرصاص، ونواظير مخصصة للتركيب على الأسلحة، ولا يزال الحادث محل المتابعة الأمنية".