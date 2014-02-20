العاهل السعودي يأمر بإقامة يوم تضامن مع أطفال سوريا

أمر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإقامة يوم تضامن مع أطفال سوريا يقام على مستوى المملكة، ويتم من خلاله تغطية حاجة الآلاف من الأطفال السوريين.



وتنفيذاً لذلك وجه وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف باستكمال الإجراءات لتنظيم يوم للتضامن مع الأطفال السوريين وسيكون يوم الثلاثاء المقبل، في مركز الـملك فهد الثقافي بـمدينة الرياض، في تمام السابعة مساء، بمشاركة رسمية وشعبية من أعلى الـمستويات، حيث دُعي لهذه المشاركة أصحاب السمو الـملكي الأمراء والمعالي الوزراء والسفراء وكبار مسؤولي الدولة وممثلو الـمنظمات الدولية ورجال وسيدات الأعمال وكبريات الشركات والبنوك والـمصانع.

وقال مستشار وزير الداخلية رئيس الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا الدكتور ساعد العرابي الحارثي في تصريح: إن الحملة باشرت تنفيذ هذه التوجيهات وقامت بالتواصل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من المؤسسات والشركات التجارية والمصارف المالية ورجال الأعمال والـمؤسسات الخيرية والمنظمات الدولية في دعوتهم للمشاركة في هذا الواجب الإنساني ورصد المأساة وإيضاحها وإيجاد وسائل التضامن المادي والعيني والمعنوي واستخدم وسائل الاتصال الحديثة للتسهيل على المواطنين للتعبير عن مشاعرهم ومشاركة أشقائهم في سوريا في هذه المأساة الإنسانية .

وأفاد أن الحملة فتحت المجال لتقديم التبرعات العينية والنقدية عبر حسابها لدى البنك الأهلي التجاري رقم

SA 231 00000 201 88888 000100



وعبر مستودعاتها في كل من الرياض وجدة والدمام والقصيم والحدود الشمالية، كما أتاحت الحملة خدمة التبرع عبر الرسائل النصية على الرقم الموحد لشركات الاتصالات (5565).