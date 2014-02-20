القبض على تاجر أسلحة في القطيف

كشفت وزارة الداخلية السعودية، عن القبض على أحد السعوديين الذين يمتهنون المتاجرة بالأسلحة والمخدرات بمحافظة القطيف.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، إنه بناء على ما توافر للجهات الأمنية من معلومات عن أحد السعوديين ممن يمتهنون المتاجرة بالأسلحة والمخدرات بمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، فقد تم في يوم السبت الموافق 1 / 4 / 1435هـ القبض عليه وعلى ثلاثة سعوديين آخرين من المتعاملين معه، وضبط بحوزتهم 47 مسدساً معدة للبيع، وبندقية، وسلاح رشاش، كما اتضح من استجوابهم الأولي ارتباطهم بمثيري الشغب. وقد باشرت الجهات المختصة إجراءات التحقيق معهم، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم".