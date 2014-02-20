توقيع 24 عقداً لتنفيذ مشروعات مياه بـ362 مليون ريال

وقع وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين 24 عقداً، لتنفيذ مشروعات للمياه والصرف الصحي في مختلف مناطق المملكة بتكلفة إجمالية تزيد على 362 مليون ريال.

وشملت تلك المشروعات أغلب مناطق المملكة، من أبرزها تنفيذ مشروع مياه نفي المرحلة "الخامسة" بمنطقة الرياض ومدة تنفيذ العقد (36) شهراً، ومشروع إنشاء شبكات الصرف الصحي بمدينة بريدة "المرحلة الرابعة" بمنطقة القصيم ومدته (30) شهراً، وإكمال المرحلة (3 - د ) من مراحل إكمال مشروع مياه القرى الشامل بمنطقة حائل من الوهيبية إلى مشاش بن جازي وكتيفة والرفايع وحريد والبعايث بمنطقة حائل ومدة العقد (24) شهراً.

كما أنه من أبرز المشروعات، تنفيذ الخط الناقل من خزان عكاد إلى خزان الكدرة بمحافظة الدرب بمنطقة جازان ومدة العقد (12) شهراً، والإشراف على تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي بمدينة الدمام (الجزء الأول) بالمنطقة الشرقية ومدة العقد (24) شهراً، وتشغيل وصيانة سد وادي بيش بمنطقة جازان ومدة العقد (36) شهراً.