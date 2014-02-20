ساحرة أملج في قبضة شرطة تبوك

أكد مدير شرطة تبوك، اللواء معتوق الزهراني، أن شرطة تبوك تمكنت اليوم من القبض على سيدة تمارس السحر والشعوذة بمحافظة أملج.

وفي التفاصيل، أوضح الزهراني أنه بعد ورود معلومات عن وجود عاملة منزلية من جنسية آسيوية تقوم بأعمال سحرية لأشخـاص من داخل وخارج المحافظة، استطاعت شرطة محافظة أملج، بعد التنسيق مع إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة، من عمل كمين محكم للقبض عليها من خلال استدراجها وإعطائها مبلغاً مالياً للقيام بعمل سحري، ومن ثم تم القبض عليها ومعها زوجها.

وأضاف: "حيث اتضح أن كفيلها يقيم في محافظة جـدة وهي تسكن مع زوجها بسكن خاص بأملج، والذي جرى تفتيشه والتحفظ على جهاز كمبيوتر كان بداخله، والأدوات التي كانت تستخدمها في أعمالها المخالفة، وقد اتضح أنها تقوم بأعمال سحرية مقابل مبالغ مالية من خلال طلب صور وبعض المعلومات عن الشخص المراد عمل السحر له، ومن ثم تقوم بإرسالها إلى بلدها ليتم عمله، جرى إيقافها وزوجها، ولا يزال التحقيق معهما جارياً".