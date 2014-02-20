سلطان بن سلمان: سنطور مواقع المعارك الإسلامية

كشف رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، الأمير سلطان بن سلمان، عن توجيه خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بالمحافظة على موقع التاريخ الإسلامي.

وقال في تصريحات صحافية بعد حضوره حفل افتتاح الملتقى الثاني للمرشدين السياحيين، الذي أقيم في الأحساء برعاية أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، اليوم الخميس: "إن الهيئة تعمل على تطوير مواقع المعارك الإسلامية، كالخندق وأحد وبدر، بتوجيه من ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز".

وأكد أن الهيئة تعمل مع شركائها في المدينة المنورة ومكة المكرمة لإعادة الاعتبار لمواقع التاريخ الإسلامي.

وأوضح الأمير سلطان أن الهيئة تعمل مع أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس هيئة تطوير مكة المكرمة على تطوير موقع جبل النور وإخلائه من العبث والعشوائيات، وتطوير موقع "زوار متطور" وتدريب المواطنين الذين يعرفون العقيدة، ويعرفون الأمور الدينية والتاريخ الإسلامي، لينقلوا الصورة الصحيحة لهذه المواقع، إضافة إلى طريق الهجرة النبوية الذي سوف يكون جزءاً من الدعوة والتعليم.

وأشار إلى أن مشروع الملك عبدالله لتطوير التراث الحضاري للمملكة يشمل تحت مظلته مشاريع كثيرة ورائدة تتعلق بالتاريخ الإسلامي ومواقع ما قبل الإسلام وما بعده.