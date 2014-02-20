مدني تبوك ينتشل "سميناً" علق في جبل الزيتة

تمكن أفراد الدفاع المدني في منطقة تبوك اليوم، من انتشال مواطن يزن 160 كيلوغراماً كان محتجزاً في جبل الزيتة في محافظة حقل (220 كيلومترا شمال تبوك).

وأوضح الناطق الإعلامي في مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك العقيد ممدوح بن سليمان العنزي أنه ورد مساء أمس، بلاغ عن سقوط شخص في أعلى الجبل، كان يبحث عن شبكة جوال بعد تعطل سيارته منذ الأحد الماضي، حيث انتقلت فرق الإنقاذ إلى الموقع ولدى وصولها تبين أن الشخص يبلغ من العمر 35 سنة ومصاب في الرأس والقدم، ووجدت الفرق صعوبة في انتشاله لثقل وزنه، وأضاف: "تم انتشال المصاب بواسطة الطائرة العمودية، وتحويله إلى المستشفى بعد وصوله إلى مدينة تبوك، حيث قدمت له الرعاية الطبية الكاملة".

وكان الدفاع المدني في منطقة تبوك، وبالتنسيق مع طائرة عمودية تابعة للقوات البرية، ومساندة من رجال إنقاذ الدفاع المدني في محافظة حقل، ورجال من الهلال الأحمر انتقلوا إلى موقع الاحتجاز وباشروا مهماتهم في انتشال الرجل الذي كان عالقاً ومصاباً في رأسه وقدمه.