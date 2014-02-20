"تكريم" تعلن بدء الترشح لجائزتها في دورتها الثالثة

أعلن مجلس أمناء جائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين "تكريم" عن فتح باب الترشح للجائزة في دورتها الثالثة للعام 2014 ، اعتباراً من يوم السبت الأول من مارس المقبل، وحتى يوم الاثنين 30 يونيو من العام الجاري.

وحدد المجلس خلال الاجتماع السادس له، والذي عقد أخيراً بمقر الأمانة العامة للجائزة في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم، مجالات الجائزة في دورتها الثالثة لفئة المخترعين في جميع مجالات العلوم والتقنية، أما في فئة الموهوبين فشملت مجالات العلوم الهندسية وعلوم الأساس والعلوم الطبية والصيدلانية.

وأعلن المجلس أن فترة الفحص والتصنيف والتحكيم للجائزة في هذه الدورة سيبدأ في الأول من يوليو المقبل وحتى الــ 30 من نوفمبر من العام 2014، وتعتمد النتائج للجائزة اعتباراً من الأول من ديسمبر وحتى الــ 31 من الشهر نفسه، فيما ستعلن أسماء الفائزين بالجائزة يوم الخميس الأول من يناير من العام 2015 م.

الجدير بالذكر، أن جائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين أقرت بقرار من مجلس الوزراء العام 1431هـ, بهدف الإسهام في تطوير مجالات العلوم والتقنية في المملكة, وتشجيع وتقدير المخترعين والموهوبين المتميزين في المجالات العلمية, وتنمية روح الإبداع, والابتكار لديهم, إلى جانب استثمار طاقات أفراد المجتمع, وحثهم على التنافس المثمر في المجالات العلمية والتقنية المختلفة.