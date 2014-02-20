600 قانونية ينطلقن من القصيم بمشروع يحد من بطالتهن

على مدار يومين، ناقشت أكثر من 600 قانونية سعودية أبرز العقبات التي تصادفهن خلال مشوارهن القانوني، وخرجن من منقطة القصيم بمشروع، وهو توعية القطاعات الحكومية والأهلية بكفاءتهن في العمل القانوني، في خطوة أولى تحد من البطالة التي تعاني منها خريجات قسم القانون في الجامعات السعودية.

وتمت مناقشة ذلك تحت مسمى لقاء المحامين الثامن بالسعودية، الذي أقيم في مدينة بريدة التابعة لمنطقة القصيم، وأشرف على تنظيمه اللجنة الوطنية للمحامين في الغرفة التجارية، واختتمت أعماله أمس برعاية أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر.

ووفقاً للناطق الرسمي للملتقى عضو اتحاد المحامين العرب، صالح الدبيبي، فإن اللقاء شهد تفاعلاً كبيراً وحضوراً يعد الأول من نوعه، وهذا يدل على أن هناك حرصاً على الوعي القانوني من قبل المرأة السعودية.

وأوضح لـ"العربية.نت" أنه تم خلال اللقاء طرح موضوع تفعيل دور المرأة القانوني، وجعل لها دوراً في المحاكم، وضرورة تنبيه القضاة في مسألة التعامل مع المرأة المحامية، وتخصيص أماكن للمحامين في تلك المحاكم، إضافة إلى تأهيلهن وتدريبهن.

وأضاف الدبيبي أنه خلال اللقاء تم التشديد على ضرورة توعية الوزارات والقطاعات الحكومية والأهلية بأهمية تواجد المستشارات القانونيات، وأن السعوديات مؤهلات لذلك.

وشدد على أن الهدف من ذلك هو الحد من البطالة بين الخريجات القانونيات اللاتي يشتكين من قلة الفرصة، وعدم وجود خيارات كثيرة أمامهن، بسبب محدودية الوظائف في هذا المجال.