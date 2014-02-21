السعوديون يستقدمون العمالة المنزلية الكينية قريباً

علمت "العربية.نت" أن وزارة العمل ستوقع قريباً اتفاقية مع كينيا لتنظيم استقدام العمالة المنزلية إلى المملكة، لتكون الدولة الإفريقية الوحيدة التي سيتم الاستقدام منها.

وقالت مصادر إن الوزارة وصلت إلى مستوى متقدم من التفاهمات مع كينيا.

وتكون تلك الاتفاقية هي الخامسة من نوعها، بعد الفلبين والهند وسيرلانكا والهند، وأخيرا إندونيسيا، التي تم توقيع الاتفاقية معها يوم الأربعاء، ومن المتوقع تنفيذ بنودها في نهاية مايو المقبل.

وكان مدير المركز الإعلامي في وزارة العمل تيسير المفرج أكد أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع إندونيسيا سيعلن عن آلية تنفيذها خلال أسبوعين، بعدما يوافق عليها مجلس الوزراء من جهة والحكومة الإندونيسية من جهة أخرى.

وتهدف تلك الاتفاقيات بحسب وزارة العمل إلى توفير مزيد من الخيارات للمواطنين وتنظيم عملية الاستقدام، وإنشاء لجان خاصة لتسوية المنازعات للعمالة المنزلية.