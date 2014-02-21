خوجة من اليابان: تعاون البلدين تخطى المجال الاقتصادي

قال وزير الإعلام السعودي، الدكتور عبدالعزيز خوجة، إن المملكة تعتبر اليابان بلداً صديقاً وشريكاً مهماً، وأن ما تحقق حتى اليوم في إطار العلاقة بين البلدين أمر يبعث على التفاؤل الذي ستترجمه قيادتا البلدين والمؤسسات الرسمية والقطاع الخاص والقوى الحية في المجتمعين السعودي والياباني إلى منجزات ملموسة تفيد الشعبين وتزيد من قوة الروابط بينهما.

وأضاف في كلمة خلال افتتاحه لقاء الإعلاميين السعودي الياباني اليوم في طوكيو، أن التعاون بين البلدين قد تخطى المجال الاقتصادي والصناعي والاستثماري ليشمل التعاون العلمي والمعرفي والبحثي، بما في ذلك إقبال الطلاب السعوديين المتزايد على الدراسة في الجامعات اليابانية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، إضافة إلى مبتعثي الشركات السعودية الكبرى مثل أرامكو وسابك.

وأعرب خوجة عن أمله في أن تتكثف في المستقبل القريب النشاطات الثقافية في كلا البلدين، إيماناً من الجانبين بأن الثقافة تمثل جسراً مهماً يتيح لكل شعب معرفة مختلف جوانب فكر وتراث وعادات كل بلد، وكذلك معرفة عقلية المجتمع ومظاهر الإبداع والسمو الإنساني لديه.