استنفار في مستشفيات جدة لاستقبال مصابي حريق الصناعية

وجه مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة، الدكتور سامي بن محمد باداود، برفع درجة الاستعداد القصوى في مستشفيات الملك فهد والملك عبدالعزيز بجدة لاستقبال حالات الإصابة من الحريق الذي شب في أحد المصانع الكبرى في المنطقة الصناعية بجدة مساء أمس الخميس.

وطالب المستشفيات وإدارة الطوارئ بصحة جدة بإعلان بلاغ الطوارئ الأصفر، وتجهيز جميع أسرة الحروق المتوفرة في المستشفيات، وحصرها لاستقبال المصابين، ودعم فرق الطوارئ الطبية المتواجدة في موقع الحريق بثلاث فرق طبية مساندة للعمل على إخلاء المصابين بأسرع وقت ممكن.

وكانت الفرق الطبية التابعة لإدارة الطوارئ والأزمات بصحة جدة قد تواجدت في موقع الحدث برئاسة مدير الإدارة الدكتور محمد حسن باجبير، وأخصائي طب الحشود الدكتور سامر، وكافة الفرق الطبية والفنية، وباشرت في عملية نقل أحد المصابين من العمالة إلى مستشفى الملك عبدالعزيز منذ تسلمها للبلاغ ووصولها لموقع الحدث.

كما قامت الفرق الطبية بمعالجة أحد المصابين من أفراد الدفاع المدني في الموقع، واستمرت الفرق تقدم خدماتها الطبية للمصابين إلى أن تم انتهاء الحريق والسيطرة عليه من قبل إدارة الدفاع المدني بجدة.