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اتحاد عمال اليابان يقيم حفل عشاء على شرف ولي العهد

السبت 21 ربيع الثاني 1435 هـ - 22 فبراير 2014
السبت 21 ربيع الثاني 1435 هـ - 22 فبراير 2014
السبت 21 ربيع الثاني 1435 هـ - 22 فبراير 2014
السبت 21 ربيع الثاني 1435 هـ - 22 فبراير 2014
السبت 21 ربيع الثاني 1435 هـ - 22 فبراير 2014

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