الرومانسية تقود سعودية إلى إهداء زوجها سيارة "مغلفة"

قادت الرومانسية معلمة سعودية إلى إهداء زوجها بمحافظة القريات بمنطقة الجوف سيارة من طراز (تاهو) 2012.

وفي التفاصيل أن مُعلمة قدمت لزوجها سيّارة هدية، وذلك احتفالاً بذكرى زواجهما وتقديراً لعطائه ودوره في مشاركتها تربية أبنائهما وجهوده. وقد قامت الزوجة بشراء السيارة لزوجها وغلفتها كاملة بشكل مميز وأوقفتها أمام المنزل بانتظار الزوج، الذي بدوره قبل الهدية، وتفاجأ بطريقة تقديمها، وقيمتها الغالية التي تجاوزت 90 ألف ريال، وخصوصاً أنها دفعت كاملة، وليست بالتقسيط.

ومن طرائف الرومانسية أيضاً، ما قامت به سعودية أخرى من إهداء زوجها في بداية العام الحالي مبلغ 90 ألف ريال لإثنائه عن الزواج بأخرى، بعد أن علمت أن أصدقاءه أعطوه 30 ألف ريال مقابل أن يقبل التحدي معهم ويتزوج مرة ثانية.

وقال الزوج في مقطع فيديو قام بتصويره بنفسه، إنه فوجئ عند دخوله للمنزل بأن زوجته علمت أن أصدقاءه تحدوه عبر "جروب" على "واتس آب" بأن يتزوج مرة ثانية ليحصل منهم على 30 ألف ريال، فقامت هي بوضع مبلغ 90 ألف ريال له مع لوحة كُتب عليها "الله يخليك لي وحدي وبس".

لعلها مجرد طرائف، إلا أن الطريقتين - كما يبدو - نجحتا في كسب قلب الزوج.