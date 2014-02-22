السعوديات يشترين مجوهرات بمليار ريال لأجل الأعراس

أكدت إحصائيات حديثة أن السعوديات يشترين مجوهرات بمليار ريال سنوياً لأجل حفلات الزواج (الأعراس).

وقالت الإحصائية إن تلك القيمة تمثل 50% من حجم الإنفاق على حفلات الزواج في السعودية، والتي تقدر بـملياري ريال سنوياً.

وتتزامن تلك الإحصائية مع انطلاقة المعرض السعودي الدولي الخامس عشر للأعراس "أعراسنا 2014"، غداً في مدينة جدة، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، يعرض خلاله أحدث مستلزمات المرأة من مجوهرات وذهب وعطور وأدوات تجميل وديكورات وهدايا وتحف، وتشكيلات عالمية ومحلية لمختلف الأزياء والتصاميم النسائية.

وأكدت المنسقة الإعلامية للمعرض، نوره ناصر، أن سوق الأعراس في المملكة من الأسواق الأكبر حجماً في العالم، عطفاً على مراسم الأعراس التقليدية التي تقيمها بعض العائلات السعودية، إذ تخصّص لها مصاريف هائلة، وينعكس مردودها بشكل مباشر على تطور أسواق الذهب والمجوهرات.

وقدّرت المنسقة الإعلامية قيمة سوق الأعراس في الخليج بنحو 700 مليون دولار سنوياً من المجوهرات، بينما يبلغ متوسط الإنفاق على شراء المجوهرات من قبل العروسين وعائلتيهما والمدعوين ما يقارب 25000 ألف دولار للمناسبة.