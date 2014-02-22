مطالب بتحويل "بوصلة التجارة" إلى المشاريع الفردية

طالب مراقبون اقتصاديون في معرض شباب الأعمال في جدة، الذي أنهى أعماله أمس الخميس، بضرورة فتح مجالات أخرى للمشاريع الفردية في السعودية، مشيرين إلى أن السوق السعودي يعتبر "مساحة خصبة" و"ملائمة" للتنافس التجاري.

وفي حين تتجه معظم دول العالم إلى انتهاج دعم "المشاريع الفردية" والصغيرة، وفق ما تشير إليه الأرقام العالمية، والتي تؤكد تنامي حصة المشاريع الصغيرة، وأكد مراقبون اقتصاديون في السعودية لـ "العربية.نت" أن فرص الاستفادة من هذه المشاريع في البلاد تعد أكبر.

وعزا المراقبون توجه الحكومات إلى دعم المشاريع الصغيرة والفردية نظراً لكونها قليلة التكلفة في المقام الأول، إضافة إلى فاعليتها في محاربة البطالة، خاصة أنها عادة لا تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة في بداية تأسيسها.

واستشهد المراقبون بالحراك التجاري الذي تشهده البلاد فيما يتعلق بالمنشآت الفردية والصغيرة، إذ ضخت الحكومة السعودية ما يفوق ملياري ريال، عبر صناديق مختلفة لدعم هذه المؤسسات والشركات، فيما تراوح حجم الضخ المالي من قبل التجار وأصحاب رؤوس الأموال في السعودية بين الــ 50 والــ 100 مليون ريال.

وفي ظل بيئة تعزيز الاستثمار الفردي الذي تتجه له البلاد، عبر منح التصاريح اللازمة للعمل من المنازل، وإن كانت بشكل "جزئي"، إضافة إلى تسهيل إجراءات التصاريح التجارية، وإيجاد حاضنات أعمال للشباب، وهو ما يؤكد اتجاه "البوصلة التجارية" فعلياً تجاه هذه المشاريع مستقبلاً.

من جهته، أكد خالد السليماني رئيس شبكة سرب والمشرف العام على "جائزة سرب"، المنضوية تحت مظلة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، إلى أن مشاركتهم تهدف إلى دعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة، سعياً نحو المساهمة في انتقال الاقتصاد الوطني، إلى اقتصاد مبني على المعرفة.

وقال: "حرصنا في الجائزة على المشاركة هذا العام إلى فتح قنوات تواصل مباشرة مع شريحة الشباب من رواد الأعمال، عبر استهداف الفعاليات المتعلقة بالمشاريع الشبابية، ومن ضمنها معرض شباب الأعمال الذي اختتم فعالياته أمس في جدة".

وأشار إلى أنهم في الجائزة يتطلعون إلى تحقيق المزيد من النجاح لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتميزة في المملكة، وأضاف: "هذا هو العام الثاني لمشاركة الجائزة في معرض شباب الأعمال، وحرصنا على استعراض المشاريع الفائزة في دورتنا الأولى ضمن جناحنا، ويأتي ضمن التزام الجائزة بدعم وتأهيل الفائزين على مدى عام كامل، وتعزيز فرص نموها واستمرارها".