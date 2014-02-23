الربيعة: وضع السياميين اليمنيين حرج

أوضح وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة أن التوجيه الصادر بنقل السياميين اليمنيين اللذين ولدا الخميس الماضي بمستشفى أبها للولادة والأطفال إلى مدينة الملك فهد الطبية بالرياض جاء لإنقاذ حياتهما، ويحتاجان لتوفر سرير عناية تخصصية حتى تستقر الحالة .

وأشار في تصريح صحافي، اليوم الأحد، إلى أن وضع السياميين حرج؛ حيث يعاني أحدهما مشكلة كبيرة في القلب وجاء نقلهما لإنقاذ حياتهما، مشيراً إلى أنه بعد استقرار حالتهما الصحية سيتم نقلهما لمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني وإجراء الفحوصات السريرية لهما.

وكانت الحالة ولدت بمستشفى أبها للنساء والولادة لامرأة يمنية ممن شملهم القرار بأحقية العلاج بمستشفيات المملكة، حيث كانت تعالج في مستشفى ظهران الجنوب وحولت إلى مستشفى أبها لتتم الولادة فيه، وبعد الولادة اتضح أن التوأمين ملتصقان في منطقة الحوض مع وجود رجلين لأحدهما فقط، وأعضاء تناسلية من الأمام، ومن الخلف توجد أعضاء تناسلية غير مكتملة إلى جانب حبل سري واحد، واليد اليسرى لأحد التوأمين لا توجد بها كف، وتوجد أصابع ملتصقة بالساعد.