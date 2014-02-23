الفشل بداية للنجاح

الفشل هو بداية للنجاح، هل قالها أحد؟ لا أعرف ولكنه رأيي الشخصي، ولكن لا يعني الفشل ثم السكون والحسرة والتوقف، فشل "ستيف جوبز" مؤسس شركة أبل ومخترع الآيفون، وعاد وكرر مرة بعد مرة حتى وصل بشركة أكبر أن تكون لديها سيولة أكثر من الحكومة الأمريكية نفسها ما يتجاوز 100 بليون دولار نقداً لديها. آخر من فشل بسبب أنه لم يجد الفرصة أو العمل وعمل على اختراعه حتى كررها مرات ومرات هو مخترع "الواتس أب" وهو "جان كوم" الذي كان يتلقى من مكتب خدمات اجتماعي في منطقة نورث كاونتي بمقاطعة سان دييغو بولاية كاليفورنيا، حيث كان يقف بالطابور لكي يحصل على بطاقات الغذاء المجانية، هذا مخترع الواتس أب الذي باعه على شركة فيس بوك بقيمة 19 مليار دولار أي 71 مليار ريال ويزيد. المفارقة أن "جان كوم" كان تقدم للعمل بشركة فيس بوك عام 2007 ولكنه طرد لعدم مناسبته للعمل لديها فمستواه لا يؤهله للعمل لدى الشركة فماذا حدث؟ وهو مهاجر من كييف بأوكرانيا بالاتحاد السوفيتي سابقاً، التحق بجامعة "سان جوزيه" ويعمل بنفس الوقت حارسا "سكيورتي"، وتعرف على شخص يعمل بشركة "ياهو" العملاقة، وعمل بها 9 سنوات، تقدم لشركة فيس بوك ورفض. هذه الغلطة لشركة فيس بوك كبدتها 19 مليار دولار أمريكي فقد خرج "جان كوم" وبدأ بنفسه يعمل وشريك له، ومر بمصاعب كبيرة جداً وصعبة، ولكن في النهاية وصل لمخترع أصبح 450 مليون شخص في هذا العالم يستخدمة "ولست منهم" وهو الأسرع انتشاراً الآن. وفكرته بسيطة بحيث وسيلة تواصل من أي جهاز ذكي سواء كتاباتا أو مقاطع، وتربط شخصاً وأكثر.

لست بصدد استعراض ثروة "جان كوم" ولا مخترعة فالأمريكان كل يوم لهم جديد من المخترعات وهذه نعمة من الله سبحانه، ولكن مايثير هو بدايته وكيف تجاوز المصاعب والفشل، والفقر، فأمه كانت "جليسة" للأطفال، ويحصل على وجبة ببطاقة حكومية، وعمل سيكورتي "ودرس جامعة، مسيرة حياة صعبة، ولكن الرجل له من الذكاء والفطرة والموهبة لا شك، وغيره كثير، ولكن الفارق هو "بالمثابرة والصبر" وهذا هو الفارق، لست مقتنعاً أن كل ذكي يمكن أن يكون ثرياً أو مميزاً بعمل أو غيره، بل الذكاء يحتاج "مثابرة وصبراً ومحاولة وعملا" وقد لا يحتاج صاحب هذه الصفات الذكاء العالي بل المقبول والعادي. الفارق بين الناس بالقدرة على "الإصرار" والعمل والصبر، والإنجاز والمحاولة مرة ومرتين وعشراً ومئة، هنا الفارق بين البشر، تحدي الصعاب والتجاوز، ولا تنظر للخلف، ولا تغرق بتفاصيل الآخرين، حدد هدفاً واعمل له، هذه ليست نظريات هذا واقع يجسده مخترعو واصحاب الثروات اليوم، عليك المرور بتجارب "بيل جيتس – ستيف جوبز – جان كوم - ماركزوكربيرج– جاك دورسي " ستجد ما يثريك ويقدم لك دروساً مجانية، السر "أن تعتبر الفشل بداية للنجاح لا نهاية المطاف".

نقلاً عن صحيفة "الرياض"