المفتي: ادعموا الشعب السوري ضمن الحملة الوطنية

جدد المفتي العام رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ التأكيد على أن الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا هي الجهة الوحيدة المخولة استقبال التبرعات والمساعدة وإيصالها إلى سوريا.

وقال في كلمة له، اليوم الأحد، "إخواننا الأشقاء في البلد الجريح سوريا، وهم مشردون من بلادهم وأوطانهم بسبب الظلم والعدوان الذي يتعرضون له، يعيشون بلا مأوى، بل ولا شراب ولا غذاء، ليس لديهم ما يحفظهم من البرد القارس ويدفئهم وليس لديهم ما يداوون به مرضاهم، وبخاصة الأطفال منهم، حيث مات عدد منهم برداً وجوعاً. فأحوالهم مزرية وأوضاعهم مفجعة وأخبارهم مزعجة لكل مسلم مشفق كريم لديه الشعور بالأخوة الإيمانية التي تربط بهم إخوانهم في كل بلد مسلم".

وأضاف: "انبرت القيادة الحكيمة لبلادنا المباركة لإغاثة أشقائنا السوريين، وبخاصة الأطفال، منهم وقد شكلت لهذا الغرض (الحملة الوطنية السعودية لنصرة أشقائنا في سوريا) وبإشراف مباشر من الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية والمشرف العام على الحملة لتقديم كل دعم ومساعدة وعون للأشقاء السوريين، وذلك انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية الوطنية والأخوة الإسلامية والواجب الشرعي تجاه قضيتهم. وليس هذا الموقف المشرّف بغريب من الحكومة السعودية، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين، فقد قدّمت دعماً سخياً، ومساعدات إنسانية كثيرة للشعب السوري منذ الأيام الأولى من معاناته".

وأوضح:" فنهيب بجميع المواطنين وبخاصة الموسرين من رجال الأعمال والتجار والأثرياء للتبرع للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا فهي الجهة الوحيدة المخوّلة نظاماً في استقبال التبرعات والمساعدات لأشقائنا في سوريا وإيصالها لهم".