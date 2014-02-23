راجع المحاسب ثم الثلاجة !

أفاق أحد المواطنين في الصباح الباكر على رسالة من أحد المستشفيات الخاصة يطالبه بمراجعة المحاسب لتعزيز رصيد التأمين على علاج والدته المسنة المنومة في إحدى غرفه، وعندما دخل ذهب لزيارة والدته فوجئ بمريض آخر مكانها ليسأل الممرضة عن مكان والدته لتخبره بكل برود بأنها في ثلاجة الموتى!

لقد وجدوا الوقت والطاقة والوسيلة لإشعاره بحاجتهم للمال، لكنهم لم يجدوا ذرة من أي من ذلك لإشعاره بوفاة والدته الإنسانة، وتركوا المهمة لممرضة وقحة نزعت الإنسانية من روحها لتلقي عليه الخبر كالصاعقة كما لو أنها تعلن عن انتهاء صلاحية منتج تجاري لا إنسان يهتم به أهله ومحبوه !

كان الطب دائما مهنة إنسانية، فحوله البعض إلى مهنة تجارية جردته من كل معاني الإنسانية بعد أن أصيب بعض العاملين في القطاع الطبي التجاري بسرطان الجشع !

لا أدري ما الذي أصاب ملائكة الطب ليتحول «بعضهم» إلى خيالات مآتة بلا أرواح ولا أحاسيس، مجرد معاطف بيضاء تسيرها قلوب ميتة وأحاسيس متبلدة همهما الأول ما تجنيه من المال وتحققه من المكاسب !

إن أحدا لا يعارض الاستثمار الطبي والتكسب من وراء ممارسة المهنة، فهي في النهاية خدمات ومنافع متبادلة يحكمها العرض والطلب، لكن من قال إن تحقيق الربح في أي تجارة لا يمكن تحقيقه إلا بضمائر وأحاسيس ميتة !

نقلاً عن صحيفة "عكاظ"