مشاريع مياه في مكة المكرمة بـ5 مليارات ريال

كشفت شركة المياه الوطنية، اليوم الأحد، عن مشاريع ستنفذها في مكة المكرمة بتكلفة تصل إلى 5.5 مليار ريال.

وقالت في بيان صحافي إن: "تلك المشاريع تشمل تنفيذ خطوط رئيسية وفرعية لشبكات المياه والصرف الصحي إصلاح وتأهيل الخطوط الرئيسية والشبكات الفرعية، إضافة إلى التوصيلات المنزلية وبلغ عدد المشاريع الجاري تنفيذها وإنهاء إجراءات طرحها وترسيتها لعامي 2013 و2014 قرابة 60 مشروعاً بتكلفة إجمالية قاربت 5.5 مليار ريال".

وأضافت: "إن من تلك المشاريع الجاري تنفيذها مشروع شبكات مياه بحي بطحاء قريش والعوالي بتكلفة 127 مليون ريال بأطوال تبلغ أكثر من 200 كيلومتر، وبإجمالي عدد توصيلات منزلية تبلغ13 ألف توصيلة، بهدف زيادة تغطية شبكات المياه لهذه المناطق، إضافة إلى تنفيذ شبكات و11 ألف توصيلة منزلية للصرف الصحي بالفيحاء والبحيرات بتكلفة مالية بلغت 198 مليون ريال، وتنفيذ مشروع شبكات و15 ألف توصيلة منزلية للصرف الصحي بمنطقة الشرائع بتكلفة 110 ملايين ريال, وكذلك مشروع استبدال شبكات الصرف الصحي بالعزيزية بتكلفة 170 مليون ريال".