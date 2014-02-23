معرض الجوازات في الجنادرية يقدم "أبشر" لزواره

يجمع معرض المديرية العامة للجوازات أحد المعارض المشاركة في جناح وزارة الداخلية في الجنادرية بين التاريخ والتقنية، ويتضمن الوثائق الرسمية من المديرية العامة للجوازات قديماً وحديثاً وكذلك المديرين السابقين الذين عملوا بالجوازات، وبجانب محتويات المعرض التاريخية أبرزت الجوازات الخدمات التقنية الحديثة والإلكترونية لخدمة المواطن والمقيم.

ويتضمن المعرض وفقاً لحديث للمشرف العام عليه العقيد محمد السعد لـ"العربية.نت": "التعريف بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجوازات كخدمة "أبشر" وما تتضمنه من خدمات أخرى والتعريف بالبوابة الآلية والتي يمكن للمسافر من خلالها إنهاء إجراءات سفره دون المرور بـ"كاونتر" الجوازات والمتوفرة الآن بعدد من المطارات الدولية بالمملكة إضافة لاحتواء المعرض على أجهزة تقنية تمكن من خلالها زوار المهرجان للتسجيل بالخدمة، وقد جندت الجوازات من خلال المعرض فريقا تقنيا متخصصا لخدمة "أبشر" لتعريف زوار المهرجان بالخدمة والتسجيل فيها كما يقوم الفريق بزيارة للأجنحة المشاركة بالمهرجان وخدمة التسجيل في "أبشر" والتفعيل لمنسوبي وزوار تلك الأجنحة".

