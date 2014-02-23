محمد بن نايف يعزي أسر رجال أمن قتلوا الخميس الماضي

نقل وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لذوي الرجلين الأمنين اللذين قتلا في عملية أمنية للقبض على مطلوبين يوم الخميس الماضي.

وقدم الأمير محمد، التعازي أثناء زيارة قام بها لأسرة الوكيل الرقيب دليح مجرشي في منزلهم في مدينة الدمام، كما قام بزيارة أخرى لأسرة وذوي الشهيد الرقيب نايف بن محمد مفلح خبراني، أحد منسوبي قوات الطوارئ الخاصة الذي قتل في العملية ذاتها.

من جهة أخرى قام وزير الداخلية، بزيارة مقر قيادة قوات الطوارئ الخاصة بالمنطقة الشرقية، حيث اجتمع سموه بقادة وضباط القيادة واطلع على شرح عن عملية القبض على المطلوبين أمنياً في بلدة العوامية بمحافظة القطيف.