"الجوازات" ترفض إنهاء طلبات المراجعين من غير موعد

أكدت المديرية العامة للجوازات أنه ابتداء من منتصف الشهر الهجري المقبل، سيتم عدم استقبال المراجعين في جوازات منطقة الرياض، ممن لم يسبق لهم حجز موعد إلكتروني لاستخراج أو تجديد جواز السفر السعودي.

وأوضح المتحدث الرسمي للجوازات المقدم أحمد اللحيدان: "انطلاقاً من توجيهات مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى القاضية بخدمة المواطن بكل يسر، وفي طريق التحول إلى الحكومة الإلكترونية وتنفيذ تطلعات حكومتنا الرشيدة، فإن جوازات منطقة الرياض ستوقف استقبال المراجعين لإنهاء أو تجديد جواز السفر السعودي من تاريخ 15 / 5 / 1435 هـ، ممن لم يسبق لهم حجز موعد مسبق لتلك الخدمة من خلال أيقونة الحجز الآلي في الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو المديرية العامة للجوازات".

وأكد اللحيدان أن هذه الخدمة سيتم تعميمها على جميع إدارات الجوازات بعد النجاح الذي حققته من خلال تطبيقها في جوازات منطقة الرياض كمرحلة أولية.