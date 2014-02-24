أرامكو تعتزم إنشاء أكبر محمية في الربع الخالي

تعتزم إدارة حماية البيئة في أرامكو السعودية إنشاء أول محمية طبيعية في صحراء الربع الخالي تحت مسمى "منطقة التنوع الإحيائي بمساحة 600 كيلو متر مربع وإعادة الحياة إليها.

وذكر مدير إدارة حماية البيئة ورئيس منتدى البترول والبيئة التقدمي 2014 المنعقد حاليا في محافظة الخبر هشام المسيعيد أن أرامكو ستعمل على إعادة الغطاء النباتي والغزلان إلى ما كانت عليه في السابق وإعادة بعض الأشجار التي كانت موجودة عن طريق إعادة زراعتها إضافة إلي نشر عدد من الغزلان والمها العربي من أجل التكاثر وإعادة إحياء المنطقة التي انقرضت فيها الحياة الفطرية.

وأوضح أن أرامكو قامت بدراسة عن الحياة النباتية والإحيائية في المنطقة التي تنتشر فيها الرواسب الرملية بشكل واسع في المملكة، خاصة في مناطق الرف العربي حيث تغطي حوالي ثلث أراضي المملكة.

وأضاف المسيعيد أن بحار الرمال الرئيسية في المملكة تشمل النفوذ في الجزء الشمالي، والدهناء في الجزء الأوسط الشرقي، والجفور في الجزء الشرقي, موضحاً أن أكبر المساحات الرملية بالمملكة هي تلك الموجودة في الربع الخالي وتختلف الوحدات الرملية في التكوين، والشكل، واللون.

وأبان الخبراء المشاركون في المنتدى أن الربع الخالي يكاد أن يكون خاليا من الحياة البشرية، وذلك بسبب درجة الحرارة العالية جداً، وندرت هطول الأمطار، وقلة الأراضي الصالحة للزراعة، وقلة المياه.