اكتشاف الفيروس الذي تسبب ببتر قدم الطفل يوسف

اكتشف فريق طبي في جامعة الملك خالد في مدينة أبها نوع الفيروس الذي تسبب في بتر قدم الطفل يوسف الفيفي (9 أعوام)، ويسمى "ميكرومايكوسس".

وكان الطفل يوسف الفيفي قد مكث في مستشفى فيفا بجازان لمدة أسبوعين بعد تعرضه لحادث مروري، وتم نقله بعدها إلى مستشفى عسير المركزي، وعند الكشف عليه تبين وجود غرغرينا وتعفن بالقدم، ما استدعى التدخل الجراحي لبتر القدم، بسبب طول مدة الإصابة، ولخطورة الوضع على صحة الطفل، وذلك دون أن يتم اكتشاف وتحديد الجرثومة الأساسية المسببة للغرغرينا. ما أثير حينها أن سبب البتر هو خطأ طبي.

وأكد عميد كلية الطب بجامعة الملك خالد عبدالله بن سعيد عسيري أن قسم الأحياء الدقيقة والطفيليات الإكلينيكية بالكلية تمكن من تحديد سبب العدوى التي أصابت الطفل يوسف أحمد الفيفي، الذي تعرض لحادث مروري وبترت رجله على أثر ذلك الحادث.

وبين عسيري أن أستاذ علم البكتريا المشارك في القسم الدكتور محمد الأمين اكتشف وجود نوع خطير ونادر من الفطريات تسمى ميكيرومايكوسس (Mucormycosis) يسببها فطر ( زايكومايوسايت ) Zygomycete..

ومن جانبه بين الدكتور الأمين أن هذا النوع من الفطر يتواجد عادة في التربة، وربما يكون انتقل للطفل عن طريق اختلاط الجرح بالتربة أثناء الحادث .

وبدوره شدد أستاذ المناعة المساعد ورئيس قسم الكائنات الدقيقة بكلية الطب الدكتور أحمد الحكمي أن هذا "النوع من الفطريات قد يكون خطيراً على الحياة إذا انتشر بالجسم، وعادة ما يصيب مرضى نقص المناعة وأصحاب الأمراض المزمنة، إلا أن إصابة الطفل وهو ذو مناعة سليمة يعتبر من الأمور النادرة".