اكتمال مشروع التكييف المؤقت في قبو المسجد الحرام

أكد تقرير صادر من رئاسة الحرمين الشريفين حصلت "العربية نت " على نسخة منه أنه "تم الانتهاء من مشروع التكييف المؤقت بالمسجد الحرام بتكييف القبو من أجياد إلى قبو منتصف التوسعة السعودية الأولى، وتكييف الدور الأرضي والأول من باب الصفا إلى باب الملك عبدالعزيز.

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للمشاريع أخضعت الوقت والأفراد للانتهاء من المشروع في الوقت المناسب والإيفاء بالموعد المحدد، وقد مر المشروع بثلاث مراحل.

وشملت المرحلة الأولى: منطقة القبو من الصفا إلى باب الملك عبدالعزيز، والمرحلة الثانية تمدد من قبو أجياد إلى منتصف قبو التوسعة السعودية الأولى، حيث تم إنشاء وحدات داخلية وعددها 75 وحدة ووحدات خارجية وعددها 45 وحدة، واشتملت أيضاً على تمديدات كهربائية ومواسير نحاس ومواسير للصرف الداخلي.

وأما المرحلة الثالثة فشملت الدور الأرضي من منتصف منطقة الصفا إلى باب الملك عبدالعزيز، حيث تم إنشاء وحدات داخلية وعددها 92 وحدة، ووحدات خارجية وعددها 92 وحدة، وأما الدور الأول فيحتوي على وحدات داخلية وعددها 92 وحدة ووحدات خارجية وعددها 92 وحدة أيضاً.

يذكر أن المشروع تم تنفيذه لتوفير التكييف بصفة مؤقتة بقصد تلطيف درجة الحرارة لحين اكتمال مشروع توسعة المطاف في كافة المراحل والذي سيقدم حلولاً شمولية لتكييف كافة الأروقة المحيطة بصحن الطواف في كافة الأدوار وتكييف المسعى وتوسعة الشامية بطاقة تبريد إجمالية تصل إلى 120 ألف طن تبريد، وتم فيه اعتماد أنظمة تبريد صديقة للبيئة تساعد على تخفيض الحرارة التي تنبعث من المبردات وتوفر قرابة 50% من الطاقة الكهربائية اللازمة لنظام التكييف.