ولي العهد يزور نارو هيتو في طوكيو

قام ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، اليوم بزيارة ولي عهد اليابان الأمير نارو هيتو، وجرى خلال الزيارة تبادل الأحاديث الودية .



وكان الأمير سلمان قد أكد أن تجربة اليابان مثيرة للإعجاب، ومسيرتها ملهمة للدول في سعيها للتنمية والتقدم.

وأضاف في كلمة له خلال الحفل الذي أقيم في جامعة "واسيد" اليابانية، بعد تسلمه شهادة الدكتوراه الفخرية في الحقوق، نظراً لإسهاماته البارزة في المملكة والعالم يوم الجمعة الماضي: "السعوديون يشاركونني النظر لليابان باعتبارها تعيش تجربة مثيرة للإعجاب والتقدير، إنها مسيرة ملهمة للكثير من الدول في سعيها للتنمية والتقدم".