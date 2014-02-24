الأمير سلمان يمازح مبتعثا ويذكره بشاعر قبيلته

مازح ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أحد الطلاب المبتعثين في اليابان عندما كان يشرح له أحد اختراعاته، وبعد أن عرف الطالب باسمه، وهو مقرن العطاوي، سأله الأمير عن علاقته بالشاعر شليويح العطاوي أحد الشعراء المعروفين في قبيلة الطالب وفي المملكة، بل ذكره بأحد أبياته.

ويعرف عن الأمير سلمان اطلاعه على الأسر والقبائل السعودية وتفرعاتها إلى جانب أبرز رموزها ومناطق انتشارها.

وتداول الكثير من المغردين في "تويتر" الفيديو على هاشتاقات مختلفة، من أبرزها هاشتاق العطاوي.

وزار الأمير سلمان بن عبدالعزيز، اليوم ولي عهد اليابان الأمير نارو هيتو، وجرى خلال الزيارة تبادل الأحاديث الودية.

وكان ولي العهد السعودي قد أكد أن تجربة اليابان مثيرة للإعجاب، ومسيرتها ملهمة للدول في سعيها للتنمية والتقدم.

وأضاف في كلمة له خلال الحفل الذي أقيم في جامعة "واسيد" اليابانية، بعد تسلمه شهادة الدكتوراه الفخرية في الحقوق، نظراً لإسهاماته البارزة في المملكة والعالم: "السعوديون يشاركونني النظر لليابان باعتبارها تعيش تجربة مثيرة للإعجاب والتقدير، إنها مسيرة ملهمة للكثير من الدول في سعيها للتنمية والتقدم".

وكان ولي العهد السعودي قد استقبل بمقر إقامته في طوكيو، الجمعة الماضية، رئيس المركز الإسلامي في اليابان بالإنابة، الدكتور موسى محمد عمر، يرافقه رئيس جمعية مسلمي اليابان أمين طوكوماس، وعدد من مسؤولي المراكز والجمعيات الإسلامية.

وقدم الأمير سلمان خلال الاستقبال تبرعاً مالياً للأوقاف الإسلامية في اليابان بمبلغ مليون دولار، كما قدم لهم قطعة من كسوة الكعبة المشرفة.