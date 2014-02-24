العثور على جثة لوافد إفريقي في حي النزهة بجدة

أوضح الناطق الإعلامي بمديرية شرطة منطقة مكة المكرمة المقدم الدكتور عاطي بن عطية القرشي، بأن غرفة عمليات الأمن تبلغت بوجود جريمة قتل بإحدى الشقق السكنية بحي النزهة بمحافظة جدة، وتم الانتقال للموقع من قبل المختصين من مركز شرطة النزهة والجهات ذات العلاقة، وبعد إجراء المعاينة والتحقيقات اتضح بأن الجثة تعود لوافد إفريقي، بها عدة طعنات متفرقة بالجسم.

وعلى الفور صدر توجيه مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالعزيز بن عثمان الصولي بتشكيل فريق عمل أمني للبحث والتحري عن الجاني، بإشراف مدير شرطة محافظة جدة اللواء عبدالله بن محمد القحطاني، وقد أسفرت مجهودات فريق العمل ولله الحمد عن تقليص دائرة الاشتباه والكشف عن هوية الجاني، واتضح أنه من بني جلدة المجني عليه.

وأكد المقدم القرشي بأن المتهم اعترف بما نسب إليه، وتمت المصادقة على أقواله شرعا، وأن سبب قيامه بفعلته يعود لأسباب مالية سابقة بينهما.

وأضاف القرشي بأنه تمت إحالة ملف القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص، ولازالت التحقيقات جارية.