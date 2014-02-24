سعود الفيصل يبحث مع شيرمان القضايا الإقليمية

التقى وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، اليوم الاثنين، وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ويندي شيرمان، وتم خلال اللقاء بحث القضايا الإقليمية والتعاون الثنائي، والزيارة المرتقبة للرئيس باراك أوباما إلى الرياض.

من جهة أخرى أطلعت شيرمان في الرياض، اليوم، في اجتماع عقدته مع المسؤولين في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والدول الأعضاء على المفاوضات التي عقدت بين مجموعة "5+1" وإيران في فيينا.

وقالت السفارة الأميركية في الرياض في بيان لها: "هذا الاجتماع يؤكد الأهمية التي توليها أميركا لمواصلة التشاور الوثيق مع جميع شركائنا بشأن القضايا التي تؤثر على أمن منطقة الخليج، بما في ذلك تبديد مخاوف المجتمع الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني".