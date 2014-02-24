ملتقى يجمع أئمة الحرمين لتحكيم مسابقة في أم القرى

اجتمع أئمة المسجد الحرام والمسجد النبوي وطلاب العلم في مسابقة مؤسسة مجمع إمام الدعوة الخيرية في مكة المكرمة يتقدمهم الشيخ علي الحذيفي من أجل تحكيم مسابقة القرآن بين طلاب يتنافسون على حفظ القرآن الكريم من داخل السعودية وخارجها.

وقد استهل الحفل الشيخ الدكتور علي الحذيفي إمام وخطيب المسجد النبوي في كلمة تحدث فيها عن القرآن وفضله ومنزلته مشيداً بمثل هذه الملتقيات وما تقدمه لخدمة الدين.

من جانبه قال الشيخ عبدالرحمن السديس إمام وخطيب المسجد الحرام والمشرف العام على المؤسسة "إن هذا البلد كان ولايزال عنوانه القرآن ويهتم به وبتحفيظه واعتنى بخدمته وأهله وأصبحنا ندرسه حتى خارج حدودنا في طول العالم وعرضه وهذا توفيق من الله ثم عزيمة ومحبة ولاة الأمر".

بينما أقيمت بعد ذلك مسابقة مزامير آل داوود من خلال الاستماع إلى عدد من التلاوات لطلاب الحلقات والمقرأة وتعليم القرآن الكريم عبر أجهزة الجوال والأجهزة الذكية من خلال فصول افتراضية يحتوي كل فصل على 10 طلاب ومعلم واحد تخدم هذه التقنية جميع دول العالم حيث استمع الجميع إلى تطبيق حي لطلاب من أميركا وأستراليا يتلون القرآن الكريم من خلال الفصول الافتراضية.

في المقابل حصل الطالب حسام جميل خياط على المركز الأول وهي الجائزة الكبرى في المسابقة وهي عبارة عن سيارة موديل 2014. كما تم تكريم قناة العربية لمشاركتها في المسابقة ودورها الرائد والفعال في إيصال الرسالة وتحفيز حفظة القرآن.

