الداخلية السعودية: إصابة 3 رجال أمن في عملية إرهابية

أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، اللواء منصور التركي، اليوم الثلاثاء، أنه "عند الساعة التاسعة من مساء يوم الأحد الموافق 23 / 4 / 1435هـ، وأثناء وجود عدد من رجال الأمن أمام مقر شرطة العوامية لمباشرة مهامهم، تعرضوا لإطلاق نار كثيف من مصدر مجهول من إحدى المزارع المجاورة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة من رجال الأمن، حيث تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وأحدهم حالته حرجة ـ نسأل المولى تعالى أن يمن عليه بالشفاء ـ كما باشرت الجهات الأمنية المختصة متابعة هذا الاعتداء الآثم لتحديد المسؤولين عنه".

وأوضح المتحدث الأمني "إن مثل هذه الاعتداءات الإرهابية التي تتدثر بالجبن والعمالة وتتستر بالمواطنين الأبرياء لن تزيد رجال الأمن إلا إصراراً على القيام بواجبهم المقدس في حفظ الأمن ومواجهة هؤلاء الإرهابيين ومن يساندهم مادياً أو معنوياً، وتطبيق الأنظمة بحقهم، (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".