سقوط طائرة عمودية في الباحة تصيب ثلاثة أشخاص

علمت "العربية.نت" بإصابة 3 أشخاص بعد سقوط طائرة عمودية تابعة للقوات الجوية في الباحة صباح اليوم.

وقالت مصادر لـ"العربية.نت" إن الطائرة سقطت عند الساعة 11 صباحاً، وكانت تقل 5 عناصر أمنية (ضابطان وثلاثة أفراد). ونتج عن الحادثة إصابة 3 منهم بإصابات بين خفيفة ومتوسطة، أما البقية فلم يصابوا بأي أذى.

وكانت الجهات الأمنية وفرق الإنقاذ والإسعاف قد باشرت بمنطقة الباحة، حادثة سقوط طائرة عسكرية، في منطقة جبلية تبعد عن مدينة الباحة بنجو كيلومترين.

من جهة أخرى صرح مصدر مسؤول بوزارة الدفاع أنه:" في يوم الثلاثاء 25 ربيع الآخر 1435 هـ , وأثناء القيام برحلة تدريبية لإحدى الطائرات العمودية التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية في منطقة الباحة تعرضت الطائرة إلى خلل فني استدعى هبوطها اضطرارياً واحتكاكها بالأرض , ولم يصب أي من أطقمها بأضرار , وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق بأسباب الحادث".

