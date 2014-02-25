إلزام السعوديات بدورات لفهم نفسية الرجل قريباً

تدرس وزارة الشؤون الاجتماعية مقترحاً لإلزام الفتيات المقبلات على الزواج بالخضوع لدورات تأهيلية وتدريبية في كيفية التعامل مع الرجل ودراسة نفسيته وأسلوب الحوار معه والطرق المثلى للتغلب على المشاكل في بداية الحياة الزوجية.

ويأتي هذا المقترح كنوع من الهجوم المضاد لتقليص المعدلات المتزايدة للمشاكل الزوجية في السعودية بحسب عبير الحارثي نائب المدير التنفيذي لمركز تراتيب للتدريب والتي تقول لـ"العربية.نت" "وجدنا موافقة مبدئية من وزارة الشؤون الاجتماعية تجاه إلزام الفتيات المقبلات على الزواج بدورات تدريبية تقوم على معرفة كيفية الحوار مع الطرف الآخر ومعرفة الحقوق والواجبات الزوجية".

وأضافت الحارثي "لدينا في المركز برنامج تدريبي معتمد هو (بيتك جنتك) من المؤسسة العامة للتعليم والتدريب المهني، وهو يقوم على تدريب الفتاة على طرق الحوار مع الرجل والإتكيت والترتيب والتنظيم والطهي"، وتكمل نائبة المدير التنفيذي للمركز "نعمل منذ خمس سنوات ونعتقد أن أهم إنجازاتنا هو الحياة الأسرية السعيدة للمتدربات اللاتي حصلن على دورات تدريبية معنا".

وتوجد في السعودية جمعيات خيرية تدفع منحاً مالية للمقبلين على الزواج بشرط خضوعهم لدورات تدريبية وتحصلهم على شهادات تفيد بإتمامهم لمناهج تعليمية في كيفية إدارة وفهم الحياة الزوجية والتعامل مع الطرف الآخر بشكل يكفل الوصول إلى تفاهم تام بين الزوجين داخل المنزل.

وبرزت في السعودية خلال السنوات الأخيرة مجموعة من المراكز التدريبية المستقلة او البرامج المنظمة بين جمعيات خيرية وجهات حكومية مثل وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل على التمهيد للمقبلين على الزواج عن طريق دورات تدريبية تهدف إلى علاج المشاكل الزوجية المتفاقمة والتي تحدث نتيجة اختلاف وجهات النظر والأفكار وطريقة التفكير في بداية الحياة الزوجية.