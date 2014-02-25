"العمل" تؤكد مواصلة فك حظر الاستقدام من إندونيسيا

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل، حطاب العنزي، أن الاتفاقية الثنائية التي وقعت مع إندونيسيا أخيراً هي اتفاقية إطارية لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية، ويتطلب فتح الاستقدام الاتفاق على بنود العقد القياسي وإجراءات الاستقدام المبني على الاتفاقية والذي يعمل عليه الفريق الفني من الجانبين بشكل جاد، إذ ألزمت الاتفاقية صاحب العمل إبرام عقد عمل تحدد فيه كل الحقوق والواجبات، إلى جانب توفير بيئة إقامة مناسبة للعامل المنزلي.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اعتماد مجلس الوزراء الائحة العمالة المنزلية يعد من أهم ركائز تنظيم العمالة المنزلية التي تمت أخيراً ونصت على حفظ حقوق الطرفين وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهم.

ويأتي ذلك رداً على تصريحات وزارة العمل والتوظيف الإندونيسية التي أكدت استمرار حضر إرسال العمالة المنزلية إلى السعودية.