القبض على مواطن خبأ 50 بلاطة حشيش في سيارته

في عمليتين منفصلتين اشتبهت دوريات حرس الحدود بقطاع الدائر ببني مالك على الحدود الجنوبية، في سيارة جيب، وتم طلب استيقافها والتأكد من قائدها، وتبين أنه مواطن سعودي، وأثناء الاشتباه به تم تفتيش السيارة تفتيشاً دقيقا،ً ووجد بداخل خزان الوقود 50 بلاطة من الحشيش، وجرى اتخاذ اللازم حياله والسيارة والمقبوضات.

وفي قطاع العارضة، بحسب بيان صحافي من حرس الحدود، اليوم الثلاثاء، أنه أثناء قيام دوريات حرس الحدود بواجبها الأمني اشتبهت في سيارة من نوع كامري موديل 95 اللون ذهبي، وتم طلب استيقافها، إلا أن سائقها رفض التوقف واتجه بطريق كبري وادي جازان، ومن جراء سرعته الجنونية اصطدم بسيارة وايت، وترجل السائق من السيارة وفر هاربا،ً وعند حضور الدورية للموقع وجد بداخل السيارة شخص مرافق له مصاب من جراء الحادث، فتم طلب الهلال الأحمر وجرى نقله لمستشفى العارضة العام، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على كمية من القات تزن 69 كيلوغراماً.