القبض على 33 متسللاً حاولوا دخول المياه الإقليمية

‏‫أعلنت قيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة، أن دورياتها البحرية بمركز صروم التابع لقطاع الرويس بقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة وبمساندة الدوريات البحرية بالوحدات البحرية بقيادة المنطقة تمكنت مساء أمس الأحد، من إلقاء القبض على قارب وعلى متنه 33 شخصا من جنسية عربية بعد محاولتهم للدخول للمياه السعودية.

وقال المتحدث الرسمي بالقيادة العقيد ناجي الجهني إنه تم رصد الهدف من خلال أجهزة الرادارات والكاميرات الحرارية بعدية المدي وزوارق حرس الحدود المنتشرة في حدود عمليات المنطقة لحماية حدود أمن هذا الوطن الغالي، حيث تمكنت الدوريات من إلقاء القبض عليهم وجاري التحقيق معهم لمعرفة الأسباب وراء محاولتهم الدخول للمناطق البحرية السعودية وتطبيق الإجراءات النظامية حيالهم.

وتمكنت الدوريات البحرية في فترات سابقه من إلقاء القبض على زوارق مماثلة وتبين من التحقيقات الأولية بأنها قوارب صيد تقوم بارتكاب مخالفة صريحة لأنظمة أمن الحدود ولوائحه التنفيذية ولوائح الصيد والدخول للمناطق البحرية لبعض الدول دون التقيد بالتعليمات والتصاريح الدولية الممنوحة لهم لمزاولة الصيد في المناطق المصرح لهم بالصيد فيها.