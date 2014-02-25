اندلاع حريق في فندق يسكنه 368 معتمراً باكستانياً

تسبب حريق اندلع في فندق بالمدينة المنورة في إصابة ثلاثة معتمرين من الجنسية الباكستانية.

وأوضح الناطق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد الجهني، أن "غرفة عمليات إدارة الدفاع المدني بالمدينة المنورة تبلغت عند الساعة 12:15 من ظهر اليوم، عن حريق في فندق مكون من سبعة طوابق، يسكن به 368 معتمراً من الجنسية الباكستانية، حيث تم توجيه 5 فرق إنقاذ و5 فرق إطفاء والسلالم والسنوركل والإسعاف للموقع".

وأضاف: "تمكنت الفرق من محاصرة الحريق الذي وقع وقت صلاة الظهر قبل انتشاره بغرفتين بالدور الرابع، وتم إخلاء المبنى من النزلاء نتج عن الحادث ثلاثة إصابات، إحداها من منسوبي الدفاع المدني، حالتهما بسيطة تم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج، وقد خرجت حالتان من المستشفى بعد تلقي العلاج، وبقيت حالة واحدة حالتها بسيطة في المستشفى، ولم تتضح الأسباب حتى الآن".