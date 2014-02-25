حرس الحدود يحبط تهريب 700 كيلوغرام من الحشيش

تمكنت دوريات حرس الحدود البحرية والبرية بقطاع الرويس بقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة وبمساندة الدوريات البحرية بالوحدات البحرية بقيادة المنطقة فجر اليوم الاثنين من إحباط محاولة تهريب أكثر من 700 كيلو غرام من مادة الحشيش المخدر من دخولها للمملكة عن طريق البحر والقبض على المهربين وقارب التهريب.

وتأتي عملية القبض بعد إعداد الخطط العملياتية المدروسة والمحكمة وتكثيف المراقبة البحرية باستخدام أحدث التقنيات لرصد وكشف ومتابعة الأهداف في عرض البحر وتضييق الخناق على المهربين من محاولاتهم الفاشلة للنيل من أبناء هذا الوطن الغالي، ورجال حرس الحدود دائما في حالة تأهب ومراقبة الحدود بحرا وبرا ولن يسمح هؤلاء الرجال الأشاوس المخلصين لدينهم ثم لملكهم ووطنهم من إعطاء الفرصة لهؤلاء المجرمين من تحقيق أهدافهم في استهداف شباب هذا الوطن الغالي.

وتعتبر هذه المحاولة الثانية الفاشلة في أقل من شهر حيث تم إحباط محاولة تهريب أكثر من 753 كيلو غرام من نفس مادة الحشيش المخدر عن طريق البحر جنوب قطاع الليث، وعبّر اللواء الجابري عن شكره وتقديره للدوريات القابضة على ما بذلوه ويبذلونه وجميع زملائهم من أفراد دوريات حرس الحدود بالمنطقة وغيرها من مناطق وطننا العزيز من جهود وأعمال مخلصة لحماية حدود الوطن ضد كل من يحاول المساس بأمن الوطن والمواطن ودعا المواطنين والمقيمين للتعاون مع حرس الحدود في الإبلاغ عن المتسللين والمهربين بالاتصال على الرقم 994، بما يعين دوريات حرس الحدود من التعامل معهم بما يمليه الواجب الوطني في المحافظة على أمن الوطن.

